Хави Гарсия: "К 35 градусам жары в Андалусии привыкнуть проще, чем к минус 20 в России"

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия выразил удовлетворение в связи с возвращением на родину. Летом "огурцы" выкупили хавбека у "Зенита".
– Вы вернулись в Испанию и являетесь твердым игроком основы хорошо стартовавшего "Бетиса". Удовлетворены началом сезона?
– Да, именно об этом я и мечтал. У меня были предложения от команд других чемпионатов, но изначально вариант с возвращением в Испанию был для меня приоритетным. Для меня было важно быть рядом со своими родными и друзьями.
– Как проходит процесс адаптации в Андалусии?
– Прекрасно, и во многом благодаря тому, что люди показывают мне свою любовь как на поле, так и за его пределами. К местным 35 градусам привыкнуть куда проще, чем к минус 20 в России. "Бетис" обязан давать результат, учитывая регулярно переполненный 50-тысячный домашний стадион.
Миша Огнёв
да тут в спб и минус 8 с ветром порой как 20 чувствуются
12:52
crazysun78
Posidelov87. -20??????он что там курит???максимум -8 было зимой. ///// наверное, он про минимум.. ))
11:58
Бармалей3000
Из-за этого зимой приходиться отпуск брать, ехать в теплые страны!!!
11:57
Бармалей3000
Это да холод жесть!!!
11:56
Posidelov87
-20??????он что там курит???максимум -8 было зимой.
11:54