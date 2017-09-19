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11:49 | Футбол — Испания

Хави Гарсия: "К 35 градусам жары в Андалусии привыкнуть проще, чем к минус 20 в России"

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Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия выразил удовлетворение в связи с возвращением на родину. Летом "огурцы" выкупили хавбека у "Зенита".

– Вы вернулись в Испанию и являетесь твердым игроком основы хорошо стартовавшего "Бетиса". Удовлетворены началом сезона?

– Да, именно об этом я и мечтал. У меня были предложения от команд других чемпионатов, но изначально вариант с возвращением в Испанию был для меня приоритетным. Для меня было важно быть рядом со своими родными и друзьями.

– Как проходит процесс адаптации в Андалусии?

– Прекрасно, и во многом благодаря тому, что люди показывают мне свою любовь как на поле, так и за его пределами. К местным 35 градусам привыкнуть куда проще, чем к минус 20 в России. "Бетис" обязан давать результат, учитывая регулярно переполненный 50-тысячный домашний стадион.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Миша Огнёв

да тут в спб и минус 8 с ветром порой как 20 чувствуются

12:52

crazysun78

Posidelov87. -20??????он что там курит???максимум -8 было зимой. ///// наверное, он про минимум.. ))

11:58

Бармалей3000

Из-за этого зимой приходиться отпуск брать, ехать в теплые страны!!!

11:57

Бармалей3000

Это да холод жесть!!!

11:56

Posidelov87

-20??????он что там курит???максимум -8 было зимой.

11:54