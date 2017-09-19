Хави Гарсия: "К 35 градусам жары в Андалусии привыкнуть проще, чем к минус 20 в России"

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия выразил удовлетворение в связи с возвращением на родину. Летом "огурцы" выкупили хавбека у "Зенита".

– Вы вернулись в Испанию и являетесь твердым игроком основы хорошо стартовавшего "Бетиса". Удовлетворены началом сезона?

– Да, именно об этом я и мечтал. У меня были предложения от команд других чемпионатов, но изначально вариант с возвращением в Испанию был для меня приоритетным. Для меня было важно быть рядом со своими родными и друзьями.

– Как проходит процесс адаптации в Андалусии?

– Прекрасно, и во многом благодаря тому, что люди показывают мне свою любовь как на поле, так и за его пределами. К местным 35 градусам привыкнуть куда проще, чем к минус 20 в России. "Бетис" обязан давать результат, учитывая регулярно переполненный 50-тысячный домашний стадион.