Хавьер Тебас: "Перенос матча "Барселона" - "Реал"? В Сингапуре и Австралии это хорошее время для просмотра"

Президент Ла лиги Хавьер Тебас отметил, что перенос матча 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" на дневное время связан с тем, что организация хочет привлечь большую телеаудиторию. Поединок состоится 23 декабря в 14.00 по московскому времени (12.00 по мадридскому).

- В мире очень много поклонников чемпионата Испании, - приводит ESPN слова Тебаса. - В Сингапуре и Австралии это хорошее время для просмотра. Нам интересны не только те болельщики, которые приходят на стадино, но и те, которые платят за трансляцию по телевизору. Должен соблюдаться баланс. Должны уважать всех фанатов.