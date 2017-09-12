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07:55 | Футбол — Испания

Хавьер Тебас: "Перенос матча "Барселона" - "Реал"? В Сингапуре и Австралии это хорошее время для просмотра"


Президент Ла лиги Хавьер Тебас отметил, что перенос матча 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" на дневное время связан с тем, что организация хочет привлечь большую телеаудиторию. Поединок состоится 23 декабря в 14.00 по московскому времени (12.00 по мадридскому).

- В мире очень много поклонников чемпионата Испании, - приводит ESPN слова Тебаса. - В Сингапуре и Австралии это хорошее время для просмотра. Нам интересны не только те болельщики, которые приходят на стадино, но и те, которые платят за трансляцию по телевизору. Должен соблюдаться баланс. Должны уважать всех фанатов.

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