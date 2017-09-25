Хаби Алонсо станет тренером

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо принял решение стать тренером. Об этом сам 35-летний испанец объявил на своей странице в Инстаграме.

- Я провел 17 лет в футболе и определился со своим будущим. Я стану тренером. Подробности позднее, - сказал Алонсо.

Алонсо завершил карьеру футболиста по окончании прошлого сезона. Он защищал цвета "Реал Сосьедад", "Эйбара", "Ливерпуля", "Реала" и "Бавариии". На его счету 15 клубных трофеев, включая две Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" и "Реала". В сборной Испании он выиграл чемпионаты Европы-2008 и 2012, а также чемпионат мира-2010.