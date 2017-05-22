Гризманн заявил, что вероятность его перехода в "МЮ" близка к 60 процентам

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не исключил, что во время летнего трансфертного окна сменит клубную прописку. По словам форварда, возможность его перехода в "Манчестер Юнайтед" приблизительно равна 60 процентам.

- Решение о моем будущем будет принято в ближайшие несколько недель, - приводит Marca слова Гризманна. - "Манчестер Юнайтед"? Это возможно. Насколько, по шкале от одного до десяти? На шесть.

Ранее сообщалось о том, что "МЮ" заинтересован в подписании контракта с футболистом. Предполагалось, что сумма трансфера может составить более ста миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний француз провел в составе "матрасников" 53 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 10 голевых передач.