Голы Роналду и Марселу принесли "Реалу" победу над "Валенсией"

"Реал" в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Валенсию" - 2:1. Голы в составе мадридской команды забивали Криштиану Роналду и Марселу, за гостей отличился Даниэль Парехо. "Сливочные" забили победный мяч за четыре минут до конца основного времени. Кроме того, Роналду во втором тайме не реализовал пенальти.

"Реал" вышел в лидеры чемпионата. Команда опережает "Барселону" на три очка при равном количестве матчей.

Чемпионат Испании

Лига 1

35-й тур

"Реал" - "Валенсия" - 2:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 27 (1:0). Парехо, 82 (1:1). Марселу, 86 (2:1).

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 57 (вратарь)

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Модрич (Васкес, 90+3), Кроос, Родригес (Асенсио, 66), Бензема (Мората, 72), Криштиану Роналду.

"Валенсия": Диегу Алвес, Монтойя, Гарай, Мангала, Лато (Хосе Гайя, 86), Мина, Парехо, Солер, Орельяна (Баккали, 89), Нани (Родриго, 70), Эль-Хаддади.

Предупреждения: Парехо, 21. Лато, 25. Каземиру, 52. Гарай, 56. Мангала, 64. Мората, 77. Модрич, 82.

Судья: Хиль Мансано.

29 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча "Реал" - "Валенсия"