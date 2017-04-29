Голы Роналду и Марселу принесли "Реалу" победу над "Валенсией"

"Реал" в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Валенсию" - 2:1. Голы в составе мадридской команды забивали Криштиану Роналду и Марселу, за гостей отличился Даниэль Парехо. "Сливочные" забили победный мяч за четыре минут до конца основного времени. Кроме того, Роналду во втором тайме не реализовал пенальти.
"Реал" вышел в лидеры чемпионата. Команда опережает "Барселону" на три очка при равном количестве матчей.
Чемпионат Испании
Лига 1
35-й тур
"Реал" - "Валенсия" - 2:1 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду, 27 (1:0). Парехо, 82 (1:1). Марселу, 86 (2:1).
Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 57 (вратарь)
"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Модрич (Васкес, 90+3), Кроос, Родригес (Асенсио, 66), Бензема (Мората, 72), Криштиану Роналду.
"Валенсия": Диегу Алвес, Монтойя, Гарай, Мангала, Лато (Хосе Гайя, 86), Мина, Парехо, Солер, Орельяна (Баккали, 89), Нани (Родриго, 70), Эль-Хаддади.
Предупреждения: Парехо, 21. Лато, 25. Каземиру, 52. Гарай, 56. Мангала, 64. Мората, 77. Модрич, 82.
Судья: Хиль Мансано.
29 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
БигБосс
Чуть не попали. Молодцы!
19:39
Slim Taller
Не могут без нервотрёпки.
19:11