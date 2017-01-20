Гол Неймара принес "Барселоне" победу над "Реал Сосьедад" в Кубке Испании

"Барселона" в первом матче четвертьфинала Кубка Испании в гостях обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил нападающий Неймар.
Ответная игра пройдет 26 января на "Ноу Камп".
Кубок Испании
1/4 финала
Первый матч
"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: Неймар, 21 - с пенальти (0:1).
"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Элустондо, Хаби Прието (Каналес, 76), Сурутуса, Ильярраменди, Ойярсабаль, Вела (Хуанми, 72), Виллиан Жозе (Конча, 80).
"Барселона": Силлессен, Пике, Юмтити, Динь, Иньеста (Андре Гомиш, 46), Ракитич (Д.Суарес, 69), Бускетс, Серхи Роберто, Месси, Л.Суарес, Неймар.
Предупреждения: Месси, 43. Неймар, 64. Ильярраменди, 90+3.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
19 января. Сан-Себастьян. Стадион "Anoeta".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2016-2017/playoff/