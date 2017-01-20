Гол Неймара принес "Барселоне" победу над "Реал Сосьедад" в Кубке Испании

"Барселона" в первом матче четвертьфинала Кубка Испании в гостях обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил нападающий Неймар.

Ответная игра пройдет 26 января на "Ноу Камп".

Кубок Испании

1/4 финала

Первый матч

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1 (0:1)

Гол: Неймар, 21 - с пенальти (0:1).

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Элустондо, Хаби Прието (Каналес, 76), Сурутуса, Ильярраменди, Ойярсабаль, Вела (Хуанми, 72), Виллиан Жозе (Конча, 80).

"Барселона": Силлессен, Пике, Юмтити, Динь, Иньеста (Андре Гомиш, 46), Ракитич (Д.Суарес, 69), Бускетс, Серхи Роберто, Месси, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Месси, 43. Неймар, 64. Ильярраменди, 90+3.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

19 января. Сан-Себастьян. Стадион "Anoeta".