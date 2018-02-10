Гол Гризманна на 39-й секунде принес "Атлетико" победу над "Малагой"

"Атлетико" на выезде обыграл "Малагу" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Автором единственного гола во встрече стал Антуан Гризманн. Французский нападающий установил окончательный счет в игре на 39-й секунде первого тайма.
Чемпионат Испании
Ла лига
23-й тур
"Малага" - "Атлетико" - 0:1 (0:1)
Гол: Гризманн, 1.
"Малага": Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Рикка (Самуэль Гарсия, 83), Итурра (Ласен, 46), Адриан Гонсалес, Чори Кастро, Кеко (Ролан, 57), Идейе, Эн-Несири.
"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Габи (Партей, 70), Коке, Сауль, Диегу Коста (Фернандо Торрес, 77), Гризманн, Витоло (Корреа, 53).
Предупреждения: Итурра, 20. Сауль, 41. Ласен, 60. Врсалько, 68. Эн-Несири, 78.
Судья: Санчес Мартинес.
10 февраля. Малага. Стадион La Rosaleda.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/