Гол Эль-Хаддади принес "Алавесу" победу над "Малагой"

"Алавес" с минимальным счетом выиграл у "Малаги" в матче 17-го тура чемпионата Испании. Автором единственного мяча стал Мунир Эль-Хаддади, арендованный у "Барселоны".

Чемпионат Испании

17-й тур

"Алавес" - "Малага" - 1:0 (0:0)

Гол: Эль-Хаддади, 60.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес, Бурги (Кркич, 76), Эль-Хаддади (Сантос, 83), Педраса (Вакасо, 89).

"Малага": Роберто, Байс, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес (Рикка, 56), Кузманович (Мула, 76), Чори Кастро, Ресио, Ролан, Онтиверос, Пеньяранда (Борха Бастон, 65).

Предупреждения: Гарсия, 20. Дуарте, 28. Эрнандес, 28. Онтиверос, 28. Микель, 56. Бурги, 57. Ресио, 70.

Судья: Альварес Искиэрдо.

21 декабря. Витория. Стадион "Мендисорроса".