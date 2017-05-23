Флорентино Перес: "Зидан был лучшим игроком мира, а теперь стал лучшим тренером"

Президент "Реала" Флорентино Перес во время празднования чемпионства команды отметил, что Зинедин Зидан превратился из лучшего игрока в лучшего тренера мира. По его словам, мадридцы выиграли титул в самом конкурентном чемпионате.

- Зидан - это наша история, - приводит Marca слова Переса. - Спасибо за все. Ты был лучшим игроком в мире, а теперь стал лучшим тренером. Мечтаю, что мы еще раз соберемся здесь 4 июня и отпразднуем победу в Лиге чемпионов. Мы выиграли титул в самой сложной лиге мира благодаря своей работе. У этой команды великий дух.