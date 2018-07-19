10:34 | Футбол — Испания

Флорентино Перес: "Реал" усилится потрясающими игроками"


Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что клуб обладает великолепным составом, однако намерен усилиться другими потрясающими игроками. Ранее состав мадридцев пополнили вратарь Андрей Лунин из "Зари", Винисиус Жуниор из "Фламенго" и защитник Альваро Одриосола из "Реал Сосьедад".

– Нам известно, чего ждут от этой команды каждый сезон. Мы – "Реал" и всегда хотим большего. Это команда победителей с великолепными игроками. У нас отличный состав, который мы усилим новыми, потрясающими игроками, – цитирует Переса goal.com.

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