Флорентино Перес: "Реал" усилится потрясающими игроками"

Президент "Реала" Флорентино Перес​ отметил, что клуб обладает великолепным составом, однако намерен усилиться другими потрясающими игроками. Ранее состав мадридцев пополнили вратарь Андрей Лунин из "Зари", Винисиус Жуниор из "Фламенго" и защитник Альваро Одриосола из "Реал Сосьедад".

– Нам известно, чего ждут от этой команды каждый сезон. Мы – "Реал" и всегда хотим большего. Это команда победителей с великолепными игроками. У нас отличный состав, который мы усилим новыми, потрясающими игроками, – цитирует Переса goal.com.