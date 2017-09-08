Флорентино Перес: "Ничего не знал об уходе Неймара из "Барселоны", меня же не звали на свадьбу Месси"

Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что узнал о переходе нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ", как и все люди, из газет. Также он признался, что сейчас мадридцы не намерены покупать за большие деньги нескольких игроков.

- Я ничего не знал о переходе Неймара, меня же не приглашали на свадьбу Месси​, - цитирует elbernabeu Переса. - Мог ли "Реал" подписать Неймара и Мбаппе, как это сделал "ПСЖ"? Не в этом году. В начале моего президентского срока, возможно, да, потому что тогда мы хотели собрать в команде лучших игроков. Мбаппе перешел в "ПСЖ", в первую очередь, потому что он родился в Париже. Не считаю, что "Реалу" стоило бы его подписывать и ставить под угрозу стабильность клуба.