13:33 | Футбол — Испания

Филиппе Коутинью: "В "Ливерпуле" я тоже первый гол забил с передачи Суареса"


Полузащитник "Барселоны"  Филиппе Коутинью выразил радость по поводу первого гола за каталонскую команду. Он забил мяч с передачи Луиса Суареса во втором полуфинальном матче Кубка Испании с "Валенсией" (2:0).

– Я очень рад, – цитирует AS Коутинью. – То же самое было в "Ливерпуле": я свой первый гол забил после передачи Суареса. Мне тоже хочется помогать другим забивать мячи. В "Барселоне" меня очень хорошо приняли. Где мне комфортнее играть? Я должен показывать сильную игру на любой позиции, которую определит мне тренер.

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