Филиппе Коутинью: "В "Ливерпуле" я тоже первый гол забил с передачи Суареса"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью выразил радость по поводу первого гола за каталонскую команду. Он забил мяч с передачи Луиса Суареса во втором полуфинальном матче Кубка Испании с "Валенсией" (2:0).

– Я очень рад, – цитирует AS Коутинью. – То же самое было в "Ливерпуле": я свой первый гол забил после передачи Суареса. Мне тоже хочется помогать другим забивать мячи. В "Барселоне" меня очень хорошо приняли. Где мне комфортнее играть? Я должен показывать сильную игру на любой позиции, которую определит мне тренер.