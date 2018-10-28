Филиппе Коутинью открыл счет в матче против "Реала"

Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутинью забил первый мяч в матче 10-го тура ла лиги против "Реала". Бразилец пробил точно в угол ворот голкипера Тибо Куртуа на 11-ой минуте.

Защитник "Реала" Фернандес Иглесиас Начо проворонил рывок защитника "Барселоны" Жорди Альбы​ себе за спину. Левый крайний защитник сине-гранатовых ворвался в штрафную и прострелил в район 11-метровой отметки, где оставленный всеми Филлипе Коутинью покатил мяч в пустой угол.

СЭ ведет текстовую трансляцию матча "Барселона" – "Реал".