Филипе Луис: "В молодости я пил больше, чем следовало бы"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис признался, что в молодости злоупотреблял алкоголем. По его словам, у молодых игроков много соблазнов.

– Были времена, когда я пил больше, чем следовало бы, – цитирует El Mundo Deportivo бразильца. – Считал себя очень удачливым, поскольку мне хорошо платят, а я работаю всего несколько часов. Хотя это связано с давлением, конечно, мне не нужно было так много работать, как в других профессиях. Многие игроки живут в своих мирках, особенно в молодости. У них дорогие аксессуары, татуировки – они пытаются заработать уважение и забывают про окружающий мир.