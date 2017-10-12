Филипе Луис: "Месси настолько хорош, что может выиграть чемпионат один"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис выразил восхищение нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Также он отметил, что аргентинец может в одиночку выиграть чемпионат Испании.

- Месси настолько хорош, что может выиграть лигу с любой посредственной командой, - цитирует Mundo Deportivo Луиса. - Но "Барса" остается для него домом все эти годы, потому что у нее есть возможность выстроить клубную политику вокруг него. Месси настолько хорош, что поддерживает клуб независимо от того, что происходит вокруг него.

Я сыграл против него более 30 игр, его невозможно остановить без фола. Однако он никогда не упрекал меня. Он всегда подает мне руку после матча, поздравляет меня, если мы победим. Единственное, что я чувствую к нему - это восхищение.