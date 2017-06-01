ФИФА поддержала решение CAS отклонить апелляцию "Атлетико"

Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию "Атлетико" на запрет трансферов. К мадридцами были применены санкции в связи с нарушением правил при подписании контрактов с несовершеннолетними футболистами.

"Этим решением CAS снова продемонстрировала ясную и решительную поддержку усилий ФИФА по защите несовершеннолетних игроков", - говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Напонмним, наказание действует в течение двух трансферных окон. "Атлетико" попытался обжаловать это решение, но их апелляция была отклонена.