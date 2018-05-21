Фернандо Торрес: "Не носить футболку "Атлетико" и не выступать перед этим болельщиками невыносимо"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес рассказал, как чувствует себя после последнего матча в родном клубе. Ранее 34-летний испанец объявил об уходе из команды по окончанию сезона. В последней игре за "Атлетико" против "Эйбара" (2:2) в 38 туре чемпионата Испании Торрес оформил дубль.

- Если бы мне предстояло написать последнюю главу своей истории в "Атлетико", я бы не смог сочинить лучше, - приводит Marca слова Торреса. - Приятно, что любовь людей ко мне сохранилась спустя столько лет. Можно выиграть множество трофеев, но любовь – это не кубок и не турнир. Это великое чувство, и в этом вся суть "Атлетико". Дело в том, что мы чувствуем: гордость, счастье, трепет... Любой, кто это ощущал, понимает, о чем я говорю. Когда я покинул клуб в первый раз, мечтал, что когда-нибудь обязательно вернусь. И у меня появилась возможность снова стать частью команды, за которую хотел играть. Конечно, я больше не смогу вернуться в качестве футболиста, и осознавать это тяжелее всего. Не носить эту футболку и не выступать перед этими болельщиками невыносимо, однако практика показывает, что всегда можно вернуться.

Торрес играл за "Атлетико" с 2001 по 2007 и с 2016 по 2018 годы. За это время он провел 359 матчей и забил 122 гола.