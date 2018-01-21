19:05 | Футбол — Испания

Фантастический гол Бэйла в ворота "Депортиво". Видео

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Нападающий "Реала" Гарет Бэйл вывел вперед свою команду на 42-й минуте матча 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" - 2:1. После навесной подачи с левого фланга защитника Марселу мяч долетел до валлийца, и форвард с края штрафной послал мяч крученным ударом в дальнюю девятку ворот соперника.

Отметим, что этот гол стал для Бэйла 7-ым в 14-ти матчах.

Трансляция матча "Реал" - "Депортиво"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ole72

Так,наверное,и Погребняк может.Если его на поле выпустить

20:25

Contr

Ну да, ну да - фантастические мячи только Месси забивает, ну и Суарес иногда...

20:24

knecht alex

Бейл на поле играет в футбол уже фантастика, а забивает, это сверх фантастика.

19:43

pustot+

Хороший гол при защитнегах-растяпах, давшим пространство для удара, пока в штрафной валялся КриРо

19:31

Andvaraforce

надо же!!! ЛЕВОЙ ногой забил!!!! фантастика!

19:26

SportF@n

на сэ каждый гол считается фантастическим

19:26

CoM/~/oster

Фантастический?

19:14