Фантастический гол Бэйла в ворота "Депортиво". Видео

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл вывел вперед свою команду на 42-й минуте матча 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" - 2:1. После навесной подачи с левого фланга защитника Марселу мяч долетел до валлийца, и форвард с края штрафной послал мяч крученным ударом в дальнюю девятку ворот соперника.
Отметим, что этот гол стал для Бэйла 7-ым в 14-ти матчах.
ole72
Так,наверное,и Погребняк может.Если его на поле выпустить
20:25
Contr
Ну да, ну да - фантастические мячи только Месси забивает, ну и Суарес иногда...
20:24
knecht alex
Бейл на поле играет в футбол уже фантастика, а забивает, это сверх фантастика.
19:43
pustot+
Хороший гол при защитнегах-растяпах, давшим пространство для удара, пока в штрафной валялся КриРо
19:31
Andvaraforce
надо же!!! ЛЕВОЙ ногой забил!!!! фантастика!
19:26
SportF@n
на сэ каждый гол считается фантастическим
19:26
CoM/~/oster
Фантастический?
19:14