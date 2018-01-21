Фантастический гол Бэйла в ворота "Депортиво". Видео

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл вывел вперед свою команду на 42-й минуте матча 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" - 2:1. После навесной подачи с левого фланга защитника Марселу мяч долетел до валлийца, и форвард с края штрафной послал мяч крученным ударом в дальнюю девятку ворот соперника.

Отметим, что этот гол стал для Бэйла 7-ым в 14-ти матчах.

Трансляция матча "Реал" - "Депортиво"