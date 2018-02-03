"Эйбар" разгромил "Севилью"

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Эйбар" в родных стенах нанес разгромное поражение "Севилье" - 5:1. В составе "оружейников" дубль оформил нападающий Фабиан Орельяна, а также отличились форвард Кике и защитники Иван Рамис и Анайц Арбилья.
У гостей гол забил полузащитник Пабло Сарабия.
"Эйбар" занимает седьмое место турнирной таблицы ла лиги, "Севилья" - шестое.
Чемпионат Испании
Примера
22-й тур
"Эйбар" - "Севилья" - 5:1 (3:1)
Голы: Кике, 1 (1:0). Орельяна, 17 (2:0). Сарабия, 21 - с пенальти (2:1). Рамис, 32 (3:1). Орельяна, 61 (4:1). Арбилья, 83 (5:1).
"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Арбилья, Диоп (Хоан Хордан, 81), Инуи, Пенья, Дани Гарсия, Орельяна (Капа, 88), Кике, Шарлес (Эскаланте, 75).
"Севилья": Рико, Пареха, Лаюн, Эскудеро, Лангле, Н`Зонзи, Сарабия (Хесус Навас, 75), Меса (Банега, 53), Бен Йеддер, Нолито, Рамирес (Муриэль, 66).
Предупреждения: Пареха, 40. Меса, 47. Банега, 67.
Судья: Трухильо Суарес.
03 февраля. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.
pustot+
Просто выпороли....
19:03
Carlos_Valderrama
Это переодетый Спартак опять отодрал Севилью.
18:36
sidnet78
Похоже попрут и от сюда монтеллу
18:12
shpasic
хорошо, что Эйбара в ЛЧ не было.
17:54