"Эйбар" разгромил "Севилью"

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Эйбар" в родных стенах нанес разгромное поражение "Севилье" - 5:1. В составе "оружейников" дубль оформил нападающий Фабиан Орельяна, а также отличились форвард Кике и защитники Иван Рамис и Анайц Арбилья.

У гостей гол забил полузащитник Пабло Сарабия.

"Эйбар" занимает седьмое место турнирной таблицы ла лиги, "Севилья" - шестое.

Чемпионат Испании

Примера

22-й тур

"Эйбар" - "Севилья" - 5:1 (3:1)

Голы: Кике, 1 (1:0). Орельяна, 17 (2:0). Сарабия, 21 - с пенальти (2:1). Рамис, 32 (3:1). Орельяна, 61 (4:1). Арбилья, 83 (5:1).

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Арбилья, Диоп (Хоан Хордан, 81), Инуи, Пенья, Дани Гарсия, Орельяна (Капа, 88), Кике, Шарлес (Эскаланте, 75).

"Севилья": Рико, Пареха, Лаюн, Эскудеро, Лангле, Н`Зонзи, Сарабия (Хесус Навас, 75), Меса (Банега, 53), Бен Йеддер, Нолито, Рамирес (Муриэль, 66).

Предупреждения: Пареха, 40. Меса, 47. Банега, 67.

Судья: Трухильо Суарес.

03 февраля. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.

Турнирная таблица чемпионата Испании