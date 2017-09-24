"Эспаньол" разгромил "Депортиво"

Матч 6-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" – "Депортиво" завершился крупной победы хозяев поля – 4:1. Дублем отметился нападающий каталонцев Херард Морено.
Чемпионат Испании
Ла лига
6-й тур
"Эспаньол" – "Депортиво" – 4:1 (2:0)
Голы: Леу Баптистан, 5 (1:0). Алехандро Аррибас, 22 – в свои ворота (2:0). Борхес, 53 (2:1). Морено, 72 – с пенальти (3:1). Морено, 90 (4:1).
"Эспаньол": Пау Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Эрмосо, Хурадо (Серхио Гарсия, 65), Диоп (Рока, 70), Виктор Санчес, Дардер, Пьятти (Гранеро, 60), Леу Баптистан, Морено.
"Депортиво": Пантилимон, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Шер, Луизинью, Борхес, Эмре Чолак (Валье, 74), Гильерме (Андоне, 69), Вальверде, Лукас, Картабия (Бруну Гама, 85).
Предупреждения: Луизинью, 19. Виктор Санчес, 75. Бруну Гама, 90+3.
Судья: де Бургос Бенгоэчеа.
24 сентября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/