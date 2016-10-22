"Эспаньол" и "Эйбар" сыграли вничью, Кайседо получил красную карточку

"Эспаньол" на своем поле вырвал ничью у "Эйбара" в матче 9-го тура чемпионата Испании, сравняв счет на второй добавленной минуте встречи. Для каталонской команды эта ничья стала третьей кряду. Стоит отметить, что форвард хозяев Фелипе Кайседо, выступавший ранее за "Локомотив", получил красную карточку, но на поле не выходил.

Чемпионат Испании

Примера

9-й тур

"Эспаньол" - "Эйбар" - 3:3 (0:3)

Голы: Серхио Энрич, 23 (0:1). Рейес, 27 - в свои ворота (0:2). Кике, 44 (0:3). Перес, 64 (1:3). Пьятти, 73 (2:3). Леу Баптистан, 90+2 (3:3).

"Эспаньол": Диего Лопес, Демикелис, Хави Лопес (Кариколь, 46), Рейес, Рока (Перес, 46), Хурадо, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти (Кайседо, 73), Леу Баптистан, Морено.

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис, Луна, Лежен, Капа, Педро Леон, Фран Рико, Инуи (Адриан Гонсалес, 78), Дани Гарсия, Кике (Эскаланте, 89), Серхио Энрич (Пенья, 66).

Предупреждения: Педро Леон, 11. Лежен, 17. Инуи, 37. Леу Баптистан, 75. Фран Рико, 77. Кайседо, 79. Луна, 80. Кике, 89.

Удаление: Кайседо (Э), 84 (на скамейке запасных).

Судья: Хиль Мансано.

22 октября. Корнелья-де-Льобрегат.