Эсекиэль Гарай: "Валенсия" заслуживает своей позиции"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай отметил, что его команда сейчас на хорошем ходу. Клуб бывшего игрока "Зенита" занимает второе место в чемпионате Испании, не потерпел ни одного поражения и на 4 очка отстает от "Барселоны".

- Команда сейчас на хорошем ходу. У нас сильный состав, предсезонка была захватывающей, мы заслуживаем того, чтобы находиться на своей позиции, - цитирует Marca Гарая. - Благодаря результатам в команде позитивная атмосфера. У нас сильный и конкурентоспособный состав. Любой, кто выходит на поле, усиливает команду. Важно, чтобы светлая полоса продолжалась.