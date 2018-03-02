Эрнесто Вальверде: "В "Барселоне" никто не знает, за что поставили пенальти в наши ворота"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча 28-го тура против "Лас-Пальмаса" (1:1) отметил, что арбитр не должен был ставить пенальти в ворота его команды. Каталонцы получили первый 11-метровый за последние два года.

- Мы хотели победить, не хотели играть вничью, - приводит Football Espana слова Вальверде. - Могли забить больше, но соперник сравнял счет с пенальти и очень хорошо оборонялся в конце. Были моменты, когда в наших действиях было много суеты.

Не знаю, почему судья сегодня назначил пенальти. Никто в нашей раздевалке не знает. Во время игры мы не поняли, за что его назначили. Надеюсь, просмотр видео прояснит эту ситуацию.