Эрнесто Вальверде: "Нет непобедимых команд, однажды и "Реал" проиграет"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения от "Реала" в ответном матче за Суперкубок Испании (0:2) отдал должное сопернику и посетовал на изменения, произошедшие в его команде во время предсезонной подготовки. Также он отметил, что сейчас нужно не думать о поражении, а двигаться вперед.

– Возможно, у "Реала" было больше энергии во время прессинга, и мы уступили во владении мячом, – цитирует ESPN Вальверде. – Вещи, которые произошли во время предсезонки, повлияли на баланс внутри команды, поэтому нам нужно это исправить. Когда топ-команда проигрывает, всегда кажется, что все потеряно. Но "Барселоне" ничего больше не остается, как приступить к восстановлению и смотреть вперед. Когда проигрываешь с чувством, что противник был лучше тебя, нужно проанализировать встречу и понять, что можешь улучшить. Конечно, "Барселона" хорошая команда. У "Реала" летом произошло не так много изменений, как у нас.

Нет непобедимых команд. Единственное, что совершенно точно – все команды когда-нибудь проигрывают. Сегодня это случилось с нами, но когда-нибудь случится и с "Реалом". У тренеров нет времени. Нужны результаты, чтобы клуб мог развиваться.