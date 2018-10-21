Эрнесто Вальверде: "Не думаю о своем будущем в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде признался, что не беспокоится о своем будущем в каталонском клубе.

- Мое будущее в "Барселоне" не имеет для меня значения, мне все равно, - цитирует Вальверде портал Goal. - Я сосредоточен на двух предстоящих матчах. Это нормально, что вокруг команды существуют различные слухи. С этим ничего нельзя поделать.

Вальверде возглавляет "Барселону" с 29 мая 2017 года. В прошлом году сине-гранатовые стали чемпионами Испании под его руководством.

В текущем сезоне "Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании после девяти туров, имея в активе 18 очков.

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