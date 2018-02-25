Эрнесто Вальверде: "Месси не перестает удивлять"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался доволен игрой команды в матче чемпионата Испании с "Жироной" (6:1). Особо он отметил вклад нападающего Лионеля Месси, который оформил дубль.

– Мы проводим очень важную неделю, и пока все хорошо, – цитирует AFP Вальверде. – Начало матча получилось плохим, но мы быстро вернулись в игру и чувствовали себя увереннее.

К игре Месси трудно привыкнуть. Всегда кажется, что он уже все показал, а потом он внезапно удивляет снова. Он умеет брать на себя ответственность.

Дембеле и Коутинью? Они оба нам могут помочь, хоть и отличаются. У Дембеле много проблем с травмами, он не получил нужного времени на адаптацию. Но мы рассчитываем на них обоих в важной фазе сезона.