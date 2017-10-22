Эрнесто Вальверде: "Меня не волнует промах Суареса"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Малагой" (2:0) в чемпионате Испании отметил, что доволен игрой нападающего Луиса Суареса. Специалист отметил, что уругвайский форвард добавляет каталонцам агрессии.

– Меня не волнует промах Суареса, – цитирует Football Espana Вальверде. – Для нападающего главное – искать шансы. Он отлично провел матч против "Атлетико", мог забить "Олимпиакосу". Он добавляет нашей команде агрессивности, амбиций. Это принесет пользу. Суарес бесценен для нас. Не вижу никаких проблем с ним.

Ужасный промах Суареса спас "Малагу" от разгрома. Видео