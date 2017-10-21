Ужасный промах Суареса спас "Малагу" от разгрома. Видео

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес на 73-й минуте матча 9-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (2:0) упустил возможность довести счет до разгромного. Уругваец, получив мяч от Лионеля Месси на линии вратарской, не смог попасть по воротам.

После 9 туров чемпионата Италии "Барселона" продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 25 очков. У "Валенсии", которая занимает вторую строчку, 21 очко. "Малага" замыкает турнирную таблицу, набрав 1 очко в 9 играх.

"Брселона" - как "Ахмат". спорный гол в ворота "Малаги"