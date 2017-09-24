Эрнесто Вальверде: "Иньеста может играть еще много лет"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил игру полузащитника Андреса Иньесты. Контракт хавбека с каталонцами истекает летом 2018 года, и несмотря на заявления руководителей клуба соглашение сторон по-прежнему не продлено.

– У этой команды боевой дух, – цитирует Marca Вальверде. – Футболисты пытаются вместе и атаковать, и обороняться. Мне очень нравится, что игроки "Барселоны" запрограммированы на тяжелую работу. Иньеста играет очень здорово. Все рады тому, что он с нами. Учитывая его игровые качества, он мог бы играть еще много лет.