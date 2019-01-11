Эрнесто Вальверде: "Барселоне" иногда следует ротировать состав"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде защищает свой выбор экспериментального состава на первый матч 1/8 финала Кубка Испании против "Леванте"​ (1:2). 54-летний специалист считает, что иногда следует ротировать состав для восстановления футболистов.

– Игроки, которых я выбрал, были теми, кто, по моему мнению, увеличивают шансы на победу в игре, – цитирует Вальверде Diario Sport. – Мы должны признать тот факт, что "Барселоне" иногда следует ротировать состав, и делать это для любой игры – риск, будь-то ла лига, кубок или Лига чемпионов. Дебют защитника Джейсона Мурильо? Я был очень счастлив, он очень опытный игрок и для таких встреч может показать лидерство молодым игрокам.

Напомним, что ответный матч Кубка Испании против "Леванте" состоится 17 января.

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