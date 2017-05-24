Эрнесто Вальверде: "Барселона"? Я пока не достиг соглашения ни с одним из клубов"

Бывший тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде рассказал о том, что он не достиг соглашения ни с одним из клубов. 53-летний испанец возглавлял клуб из Бильбао на протяжении четырех лет, за это время специалисту удалось вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, а также выиграть Суперкубок Испании.

– Мое следующее приключение должно быть сложным, – приводит Marca слова Вальверде. – У меня до сих пор нет соглашения с каким-либо из клубов, но есть приглашение от одного важного клуба. Было много сомнений по поводу того, оставаться в "Атлетике" или нет, но работа завершена. Считаю, что такое решение будет лучшим для всех.

Я не знаю, какие слухи публикуют различные СМИ. Что касается интереса со стороны "Барселоны", то я не буду говорить о командах, которые не являются моими.