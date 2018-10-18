Эрик Абидаль: "Месси - образцовый капитан"

Технический секретарь "Барселоны" Эрик Абидаль считает нападающего Лионеля Месси образцовым капитаном. По мнению француза, аргентинец очень помогает молодым игрокам и новичкам.

- Месси - образцовый капитан, благодаря своему таланту и своей личности, - цитирует пресс-служба клуба Абидаля. - Он мало говорит, но помогает всем игрокам на поле. Он - ключевой игрок, его роль очень важна для молодежи и новичков. История Лео очень красивая. Он учит, что в "Барсе" многое может быть достигнуто благодаря работе. Благодаря ему уровень других игроков продолжает расти.