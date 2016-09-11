Эмилио Бутрагеньо: "В связи с трансферным баном дети Зидана не могут выходить на поле"

Директор по коммуникациям "Реала" Эмилио Бутрагеньо выразил недоумение в связи с трансферным баном клуба. "Королевский клуб" наряду с "Атлетико" был отстранен от трансферной деятельности до начала 2018 года в связи с нарушениями при регистрации несовершеннолетних футболистов.

– Клуб намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), – цитирует AS Бутрагеньо. – Это несправедливое и удивительное решение, в связи с которым дети Зинедина Зидана, практически всю жизнь находящиеся в Испании и с раннего детства выступающие в нашей академии, не могут играть. Я стараюсь быть почтительным, но у принятого решения просто нет никакой логики.