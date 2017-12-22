Экс-тренеры "Рубина" и ЦСКА - в шорт-листе кандидатов на смену Бериссо у руля "Севильи"

Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия может стать новым главным тренером "Севильи", сообщает Marca. По информации источника, 22 декабря состоится заседание совета директоров клуба, на котором будет принято решение об отставке Эдуардо Бериссо - ранее у наставника андалусийцев был диагностирован рак.

Грасия является главным кандидатом на этот пост. Также на должность претендуют бывший тренер ЦСКА Хуанде Рамос, возглавлявший "Севилью" с 2005 по 2007 год, Хоакин Капаррос, работавший в андалусийской команде с 2000 по 2005 год, и экс-рулевой "Бордо" и "ПСЖ" Лоран Блан.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Севилья" занимает пятое место, набрав 29 очков в 17 матчах. Отставание от занимающей первую строчку "Барселоны" составляет 13 баллов. В Кубке Испании команда дошла до 1/8 финала, где встретится с "Кадисом" (3 января - на выезде, 11 января - дома).

В Лиге чемпионов андалусийцы заняли второе место в группе E, опередив "Спартак". В 1/8 финала они сыграют с "Манчестер Юнайтед" (21 февраля - дома, 13 марта - на выезде).

У главного тренера "Севильи" рак. Команда и весь мир спорта с ним