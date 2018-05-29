Экс-президент "Эспаньола": "Роналду превращается в проблему для "Реала"

Бывший президент "Эспаньола" Жоан Коллет считает, что "Реал" должен отпустить нападающего Криштиану Роналду. По его мнению, португалец, который намекнул, что может покинуть Мадрид, будет шантажировать свой клуб.

– К этому мальчику относится все, что начинается на "эго": эгоизм, эгоцентризм и так далее, – цитирует A Bola Коллета. – У "Реала" большие проблемы. Будет сложно решить вопрос, потому что Роналду уже 33 года. Он хочет играть до 41 года и оставаться самым высокооплачиваемым. В этом сезоне "Реалу" пришлось давать ему отдыхать, чтобы сохранить в форме к концу сезона. Но это нарастает. Ему придется повышать зарплату. В таких условиях я бы лучше его отпустил.