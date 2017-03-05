Экс-форвард "Рубина" помог "Лас-Пальмасу" разгромить "Осасуну"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" с крупным счетом обыграл "Осасуну" – 5:2. Один из голов в игре забил бывший нападающий "Рубина" Марко Ливая. Отметим, что по дублю на свой счет также записали форвард хозяев поля Хесе и нападающий гостей Кенан Кодро.

Чемпионат Испании

Ла лига

26-й тур

"Лас-Пальмас" – "Осасуна" – 5:2 (1:2)

Голы: Хесе, 7 (1:0). Кодро, 31 (1:1). Кодро, 37 (1:2). Ливая, 55 (2:2). У.Гарсия, 70 – в свои ворота (3:2). Меса, 76 (4:2). Хесе, 87 (5:2).

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Бигас, Лемос (Д.Гарсия, 83), Симон, Дани Кастельяно, Вьера, Гомес, Меса, Ливая (Халилович, 73), Хесе, Тана (Боатенг, 68).

"Осасуна": Сиригу, Фуэнтес, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Де лас Куэвас (Леон, 73), Мерида Перес, Ойер, Хайме Ромеро, Лое, Олавиде (Беренгер, 59. Торрес, 69), Кодро.

Предупреждения: Дав.Гарсия, 11. Ливая, 18. Боатенг, 19. Меса, 22. Дани Кастельяно, 43. Кодро, 63. Мерида Перес, 75. Лое, 82.

Судья: дель Серро Гранде.

5 марта. Лас-Пальмас. Стадион Gran Canaria.