Диегу Коста может провести первый матч после возвращения в "Атлетико" 3 января

"Атлетико" в своем Твиттере опубликовал заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Льейды". В предстоящей игре на поле впервые с июня может выйти нападающий Диегу Коста.

Напомним, испанец вернулся в клуб из Мадрида в сентябре, но не мог дебютировать за команду из-за запрета на трансферы, наложенного на "матрасников" ФИФА.

Помимо Косты, в игре с "Льейдой" может состояться дебют полузащитника Витоло.

Матч "Льеда" - "Атлетико" состоится 3 января. Начало встречи - 21.00 по московскому времени.