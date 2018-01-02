Диегу Коста может провести первый матч после возвращения в "Атлетико" 3 января

"Атлетико" в своем Твиттере опубликовал заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Льейды". В предстоящей игре на поле впервые с июня может выйти нападающий Диегу Коста.
Напомним, испанец вернулся в клуб из Мадрида в сентябре, но не мог дебютировать за команду из-за запрета на трансферы, наложенного на "матрасников" ФИФА.
Помимо Косты, в игре с "Льейдой" может состояться дебют полузащитника Витоло.
Матч "Льеда" - "Атлетико" состоится 3 января. Начало встречи - 21.00 по московскому времени.
📋 | CONVOCATORIA– Atlético de Madrid (@Atleti) 2 января 2018 г.
🏧 Aquí está la lista de convocados para el #LleidaAtleti de #CopadelRey!👇#AúpaAtleti pic.twitter.com/7kf5Cr3PM7