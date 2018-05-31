Диегу Коста: "Думаю, Гризманн останется в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста считает, что другой форвард мадридской команды Антуан Гризманн не покинет клуб этим летом. Ранее сообщалось, что 27-летний француз может перейти в "Барселону".

– Гризманн знает, что мы любим его, что он является важнейшей фигурой для нашего клуба, – приводит слова Косты Goal.com. – Если он останется с нами, это будет блестяще. Если же уйдет, то мы все равно будем рады, ведь он принес нам титул в этом сезоне. Но я думаю, что Антуан останется.

В минувшем сезоне Гризманн провел 49 игр в составе "Атлетико" и забил 29 голов.