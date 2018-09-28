Диегу Коста: "Атлетико" и "Реал" хотят убить друг друга"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста заявил, что его команда хочет действовать более агрессивно.

- Мы всегда должны побеждать "Реал", - приводит слова Косты Marca. - Они также хотят нас убить. Мы хотим быть более агрессивными и забивать больше голов. Почему я вернулся в "Атлетико"? Основную роль в этом сыграл Диего Симеоне. Я люблю его как человека и как тренера. Клуб сильно вырос за последние годы - теперь здесь играют лучшие игроки и чемпионы мира.

Коста выступал за "Атлетико" с 2010 по 2014 год, а затем перешел в "Челси". В 2018 году футболист вернулся в Мадрид.

В текущем сезоне Коста провел 8 матчей за "Атлетико", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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