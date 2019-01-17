Диего Симеоне: "Я предпочитаю, чтобы "Атлетико" плохо играл и побеждал"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне дал комментарий после ничейного ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против "Жироны"​ (3:3), сообщает Marca. Мадридская команда уступила по итогам двух встреч и вылетела из турнира.

– "Атлетико" часто играет хорошо и не проходит в следующую стадию, но я предпочитаю играть плохо и побеждать, – цитирует Симеоне Marca. – Мои игроки отдали все силы сегодня вечером. Они приложили максимум усилий для победы в этой игре. Это был классический кубковый матч с двумя хорошими командами. Стоит поздравить "Жирону", которая никогда не сдавалась и наказала нас.