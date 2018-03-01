Диего Симеоне: "Все в команде приложили усилия, чтобы Гризманн блистал"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Леганесом" (4:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании отметил, что у него остались хорошие ощущения после игры. Он также добавил, что все в команде постарались для того, чтобы Антуан Гризманн смог забить четыре гола.

– Ощущения от игры очень хорошие. Мы постоянно владели преимуществом и не давали сопернику возможности что-то сделать за исключением нескольких моментов. Мы заслуженно одержали победу, – приводит AS слова Симеоне. – Гризманн – очень талантливый футболист, это важно. Сегодня вся команда приложила серьезные усилия, чтобы он блистал.

Сейчас "Атлетико" в порядке. Мы едем в Барселону со спокойным сердцем, зная, что столкнемся с лучшими игроками.

В следующем туре мадридцы 4 марта сыграют с "Барселоной".