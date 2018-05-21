Диего Симеоне: "Уверен, что Торрес еще вернется в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне остался доволен сезоном. После матча с "Эйбаром" (2:2), в котором Фернандо Торрес оформил дубль, он подчеркнул роль форварда в клубе, который он покидает.

– Мы заканчиваем чудесный сезон, по ходу которого преодолели множество трудностей, – цитирует AFP Симеоне. – В лиге мы стали вторыми. Можно подумать, что это мелочи, но это дорогого стоит, когда противостоишь таким монстрам, как "Барселона" и "Реал".

Возвращение Торреса в 2015 году произвело фурор. Прощание с ним тоже стало очень торжественным. Его наследие в "Атлетико" – больше, чем просто голы. Он учил работать и не сдаваться. Он всегда проявлял уважение ко всем. Желаю ему всего наилучшего. Уверен, что он еще вернется в "Атлетико".