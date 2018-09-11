Диего Симеоне: "Отсутствие Облака и Гризманна среди номинантов на премию года ФИФА обесценивает награду"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не понимает, почему среди номинантов на премию лучшим игрокам года по версии ФИФА нет Яна Облака и Антуана Гризманна. По его словам, это нивелирует ценность награды.

– Облак входит в тройку лучших вратарей мира, – цитирует A Bola Симеоне. – Его отсутствие среди номинантов только снижает доверие к премии. Весь мир говорит об Облаке как о лучшем вратаре. Так что меня это удивляет.

Ситуация с Гризманном тоже не имеет объяснения. Он выиграл чемпионат мира, Суперкубок Европы, Лигу Европы. Был лучшим игроком финала чемпионата мира. В этом году он точно был лучшим в мире. Мне жаль. Я разочарован. Потому что ребята провели отличный сезон.