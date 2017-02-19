Диего Симеоне: "Атлетико" всегда тяжело играть на поле хихонского "Спортинга"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выразил уверенность в том, что команда одержала победу в матче 23-го тура чемпионата Испании с хихонским "Спортингом" (4:1) благодаря удачным заменам. По его словам, изменения в составе добавили мадридцам стабильности.

- Замены во втором тайме стали ключевыми, благодаря этому в игре "Атлетико" стало больше баланса, - приводит AS слова Симеоне. - Не менее важным вкладом в результат стала игра Гамейро. Я рад за него. Непросто забить три гола такой команде, как "Спортинг". Нам всегда непросто на поле хихонцев, поэтому мы не ожидали, что матч будет складываться как-то иначе.