00:37 | ФУТБОЛ — Испания

"Депортиво" спас ничью в матче с "Лас-Пальмасом"

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"Лас-Пальмас" на своем поле не смог обыграть "Депортиво" в рамках 19-го тура чемпионата Испании. На гол Гарсии команда из Ла-Коруньи ответила точным выстрелом Флорина Андоне. После этого результата "Депортиво" остался на 15 месте в турнирной таблице, "Лас-Пальмас" идет десятым. 

Чемпионат Испании

Лига 1

19-й тур 

"Лас-Пальмас" - "Депортиво" - 1:1 (1:0)

Голы: Гарсия, 13 (1:0). Андоне, 69 (1:1). 

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Айтами, Мишел, Элдер Лопеш, Лемос, Момо (Тана, 80), Монторо, Гомес, Меса, Гарсия (Рамирес, 89), Ливая (Эль-Жар, 85).

"Депортиво": Тытонь, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Луизинью (Морено, 80), Борхес, Эмре Чолак, Гильерме, Хоселу (Оскар Гарсия, 90+2), Андоне.

Предупреждения: Айтами, 72. Хоселу, 90+1. 

Удаление: Айтами (Лас-Пальмас), 77. 

Судья: Фернандес Борбалан.

20 января. Лас-Пальмас. Gran Canaria.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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