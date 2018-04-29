"Депортиво" - "Барселона". Иньеста - в запасе на "чемпионский" матч

Стал известен состав "Барселоны" на матч чемпионата Испании против "Депортиво". Капитан каталонцев Андрес Иньеста остался в запасе. Хавбек ранее объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Полностью состав "Барселоны" на матч с "Депортиво" выглядит следующим образом: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Коутинью, Ракитич, Месси, Л. Суарес, Дембеле. Запасные - Силлессен, Д. Суарес, Иньеста, Паулинью, Алькасер, Видаль, Фермален.

Если "Барселона" сегодня наберет хотя бы одно очко, то обеспечит себе чемпионский титул. Матч каталонцев с "Депортиво" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.