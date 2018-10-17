Денис Черышев: "Роналду - хороший партнер, старается все объяснить и вне поля, и на поле"

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев рассказал о совместной работе с Криштиану Роналду. Черышев начинал профессиональную карьеру в "Реале", когда в нем выступал португальский форвард.

- Роналду очень требовательный к себе, постоянно старается реализовывать все моменты, - сказал Черышев в интервью пресс-службе сборной. - Требователен к партнерам, но в то же время сам хороший партнер, старается и вне поля, и на поле объяснять, как лучше играть. Думаю, он один из лучших футболистов в мире.

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