Дани Себальос - о дубле в составе "Реала": "Я мечтал о таком дебюте"

Полузащитник "Реала" Дани Себальос остался доволен своей игрой в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (2:1), в которой оформил дубль. Игра стала дебютной для хавбека в стартовом составе.

- Я мечтал о таком дебюте, - цитирует официальный сайт "Реала" Себальоса. - Я рад, что помог команде победить. Чувствую себя довольным вдвойне. Я усердно трудился, чтобы этот момент настал. Я никогда не сдаюсь и всегда усердно тружусь, чтобы добиться того, что мне удалось сегодня. нужно продолжать в том же духе.