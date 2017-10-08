Черышев вернется в общую группу "Вильярреала" в ближайшие дни

Тренерский штаб "Вильярреала" в ближайшее время ожидает полного возвращения в строй полузащитника Дениса Черышева, информирует Marca. Согласно источнику, футболист работает по индивидуальной программе и практически готов присоединится к своим одноклубникам. Отмечается, что 26-летний хавбек будет вместе с командой готовиться к игре 8-го тура чемпионата Испании против "Жироны".

Напомним, что 14 сентября Черышев впервые за 7 месяцев вышел на поле в матче группового турнира Лиги Европы против "Астаны" и практически сразу отличился голом. После этого футболист провел еще две встречи, после чего вновь выбыл из строя.