Черышев - в заявке "Валенсии" на матч с "Эбро" впервые с 20 октября

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев остался в запасе команды на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании против "Эбро". 27-летний россиянин попал в заявку "летучих мышей" впервые с 20 октября - тогда он получил травму в игре 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1).

Состав "Валенсии": Доменеч - Пиччини, Везу Диакаби, Лато - Ферран, Рачич, Кондогбья, Кан Ин - Гамейро, Батшуайи.

Запасные: Нету, Гайа, Паулиста, Солер, Черышев, Парехо, Бланко.

Отметим, что первый матч 1/16 финала между этими клубами закончился победой "Валенсии" со счетом 2:1.

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